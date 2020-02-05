Звездный электорат

Роберт де Ниро против Клинта Иствуда: кого поддержит Голливуд на президентских выборах в США.

По мере приближения к ноябрьскому суперфиналу внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах приобретает более острый характер. В процесс включаются новые группы влияния, которые формируют предметные повестки в стремлении найти кандидатов, готовых в случае победы оказать практическую пользу в их дальнейшей реализации. Каждая партия имеет своих традиционных сторонников: военно-промышленный комплекс (например, Boeing и Lockheed Martin) в значительной степени ориентирован на Республиканскую партию, в то время как высокотехнологическое лобби (Microsoft и Apple) последовательно оказывает финансовую помощь демократам.

Конечно, в Америке, как и в большинстве стран с рыночной экономикой, крупные компании стремятся к минимизации рисков, поэтому диверсификация в обеспечении доступа к серьезной политике стала совершенно нормальным явлением. Однако, помимо корпоративного лобби, объединяющего прагматичный мир бизнеса, существует и условный блок идеологической группы влияния (религиозные, этнические, общественные, правовые организации). В этом блоке также со временем сложились крепкие союзы. К примеру, консервативные израильские элиты тесно связаны со «слонами», а умеренные реформистские еврейские группы — с «ослами».

Одним из наиболее влиятельных и хорошо организованных является голливудское лобби.

Президент Обама вручает медаль Свободы Роберту де Ниро, 2016 г. Фото: Reuters

Оно не только играет ключевую роль в формировании общественного мнения, но и считается важнейшим элементом современной американской политической культуры. Нынешнего главу Овального кабинета Дональда Трампа без преувеличения можно назвать самым критикуемым со стороны условной киноэлиты лидером. Ее представители с большим воодушевлением восприняли новость о процессе импичмента против республиканца.

Действующий президент не отличается особой сдержанностью. Так, он заявил, что либеральный Голливуд является злобным и в высшей степени расистским. Это противостояние — одно из наиболее обсуждаемых в широкой общественности, а динамика положительных и отрицательных отзывов может создать впечатление, что киноиндустрия единым фронтом стремится уничтожить репутацию Трампа. Отчасти это действительно так, но даже внутри так называемой голливудской аристократии не все так однозначно. Важно понимать, что та или иная политическая ориентация Голливуда всегда являлась продуктом комплекса объективных и субъективных факторов.

С момента вхождения в Соединенные Штаты Калифорния стала чуть ли не самой значимой составляющей федерального электорального цикла: сегодня штат дает наибольшее количество голосов выборщиков — 55. Начало 30-х гг. стало для Америки одним из сложнейших периодов в истории. Помимо начавшихся системных экономических проблем, плавно перетекших в Великую депрессию, страна стала постепенно отходить от монопольного влияния Великой Старой Партии (GOP), чьи кандидаты с 1860 по 1928 год победили в 15 кампаниях из 18.

Разрушенная звезда Трампа на голливудской «Алее славы». Фото: Reuters

Временный перелом произошел во время правления Франклина Делано Рузвельта, который в условиях внутреннего кризиса и Второй мировой воспринимался не иначе как третий отец нации после Джорджа Вашингтона (война за независимость и основание государства) и Авраама Линкольна (победа в Гражданской войне и сохранение единства страны). На тот момент Голливуд переживал эру, которую позже стали называть золотой. Его элиты, c одной стороны, поддерживали реформистский «Новый курс» Рузвельта и приветствовали вступление в войну против Японии и Германии, а с другой —

стремились сохранить белый элитаризм,

который был основой формирования ядра национальной политической и культурной аристократии.

С началом холодной войны Голливуд вновь стал «красным» (цвет республиканцев) и был важной частью государственной пропаганды в борьбе с коммунистической угрозой. Успех Советского Союза в войне сделал привлекательными идеи глобальной революции и социализма как единственного инструмента строительства справедливого общества для всего мира. Штаты не стали исключением: местные подпольные коммунистические ячейки распространяли тезисы, согласно которым социальную революцию начал Франклин Рузвельт, и ее нужно было продолжить, не допустив возвращения к дикому капитализму и второй экономической депрессии.

Спецслужбы сообщали о серьезной активности агентов советского влияния в Калифорнии,

распространявших левые идеи среди голливудских звезд.

Для противовеса ФБР использовало авторитет актеров, которые были убежденными противниками социал-коммунизма и СССР. Одним из таких «агентов» был будущий президент США Рональд Рейган (на тот момент киноактер), передававший федералам списки голливудских элит, которые критиковали капиталистическую модель и симпатизировали советской. Фильмы, которые были сняты в период Второй мировой, выражавшие симпатию к СССР и Сталину («Миссия в Москву», «Северная звезда» и «Песнь о России»), стали объектом пристального расследования и были признаны продуктами советской лоббистской деятельности.

Рональд Рейган в бытность актером. Фото: Wikipedia.org

Несмотря на то что Калифорния в двух кампаниях последовательно голосовала за республиканцев Эйзенхауэра и Никсона, Голливуд все больше разворачивался в сторону Демократической партии. Такие звезды, как Пол Ньюман, Марлон Брандо и Берт Ланкастер, поддерживали на выборах 1960 г. католика Джона Кеннеди, были на передовой в борьбе за гражданские права афроамериканцев и демонстрациях против войны во Вьетнаме.

С тех пор киноиндустрия стала одним из индикаторов, по которым можно было понять тенденции развития американского общества.

Именно через Голливуд нацию приучали к мысли о том, что президентом страны может стать афроамериканец, латиноамериканец и женщина, а представители нетрадиционной сексуальной ориентации имеют право заключать браки наравне с гетеросексуалами.

Через фильмы показывали политические провалы различных администраций и формировали общественное мнение о добре и зле. Чаще всего злом выступает Вашингтон — столица власти, где нет места справедливости и морали. Временами голливудская пропаганда действительно старается придерживаться принципа объективизма, но в значительной степени объектами ее постоянных атак являются политики-республиканцы. Скажем, об импичменте Ричарда Никсона были сняты фильмы (например, «Фрост против Никсона»), в то время как лжесвидетельство демократа Билла Клинтона о связях с Моникой Левински было просто проигнорировано.

Робин Райт в роли первой женщины-президента США Клэр Андервуд в сериале «Карточный домик». Скриншот из официального трейлера Netflix

Голливуд, наряду с демографическими изменениями, сыграл одну из ключевых ролей в процессе тотального превращения Калифорнии в продемократический штат: с 1992 г. на президентских выборах он голосует исключительно за «ослов».

Другой важный фактор — внутрилоббистский. С точки зрения этнического влияния в Голливуде выделяются три условные группировки: ирландцы, итальянцы и евреи.

Ирландское лобби стояло у истоков создания американской киноиндустрии и всегда использовало этот инструмент для достижения тех или иных политических задач. Их изначальный капитал влияния был сформирован легендарными семьями Дисней (с Уолта Диснея), Клуни, Купер и Келли. Ирландские корни имеют такие звезды современности, как Джордж Клуни, Брэдли Купер, Пирс Броснан, Лиам Нисон и другие. С помощью многих ныне известных фильмов — «Унесенные ветром» (Кларк Гейбл и Вивьен Ли), «Молли Магуайерс» (Шон Коннери), «Банды Нью-Йорка» (Ди Каприо и Дей-Льюис), «Собственность Дьявола» (Бред Питт и Харрисон Форд) и «Отходная молитва» (Микки Рурк) — ирландские группы влияния формировали положительный образ своих соотечественников и малой родины (в том числе отстаивалась справедливость борьбы за независимость Северной Ирландии).

Политически эта группа тесно связана с массачусетскими (Кеннеди) и пенсильванскими (Кейси и Фитцпатрики) кланами.

Поэтому не стоит сомневаться в их поддержке демократа — ирландца-католика Джозефа Байдена,

если тот все же станет единым кандидатом от Демократической партии.

Аналогичная ситуация с итальянцами и евреями. Большинство знаменитостей с итальянскими корнями — Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Леди Гага, Мадонна — считают Трампа не только худшим президентом, но и позором общенационального масштаба.

Еврейская голливудская аристократия состоит в целом из либералов-реформистов (например, Дастин Хоффман), которые являются основными противниками традиционных консервативных произраильских кланов (Адам Сендлер), поддерживающих Дональда Трампа.

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Очевидно, что республиканец не верит в возможность отбить Калифорнию у «ослов», но он старательно ищет поддержки в Голливуде, чье воздействие на умы простирается далеко за пределы «золотого штата». Конечно, в этом направлении ему будет сложно конкурировать с демократами, но его лоббисты также обладают довольно внушительным влиянием на общественное мнение. В первую очередь речь идет о евангелистской группе в лице актера Джона Войта (отец Анджелины Джоли) и о старой консервативной элите во главе с Клинтом Иствудом.

Сложно сказать, насколько эффективной будет их поддержка в национальном масштабе, но они уже решили важную задачу — создали протрамповский дискурс, который медленно набирает сторонников.

Арег Галстян

политолог-американист

Источник: Новая газета

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