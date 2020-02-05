RT пообещал доставить письма россиян ветеранам ВОВ

RT пообещал доставить письма россиян ветеранам ВОВ

05.02.2020, 12:37, Новости дня

Телеканал RT предложил зрителям отправлять ему письма в адрес участников Великой Отечественной войны, чтобы после передать эти послания ветеранам.

«В преддверии 9 Мая пользователи соцсетей поздравляют ветеранов в интернете, однако немногие из них увидят эти слова. Но вы можете отправить письма людям, прошедшим войну. В новом проекте #ПочтаПобеды мы собрали истории тех, кто пережил блокаду, расписался на Рейхстаге, укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей», – говорится в сообщении RT.

Редакция канала опубликовала адрес, на который можно присылать письма: 111020 Москва, улица Боровая 3/1.

Ранее в феврале сообщалось, что каждый ветеран или инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в России, получит бесплатный мобильный телефон для связи с профильными службами и волонтерами.



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