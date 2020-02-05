Казанский зоопарк отреагировал на расистский скандал

Казанский зоопарк «Река Замбези», ранее разместивший на стенде с африканскими животными фото темнокожего человека, убрал его со стенда, сообщил представитель зоопарка.

Во вторник в соцсетях появилось видео из зоопарка, на котором один из посетителей снял стенд «Взгляд Африки». На нем размещены с десяток картинок разных глаз, по которым предлагается определить, какому животному они принадлежат. Наряду с жирафом, змеей, попугаем и львом в одной из ячеек за картинкой оказалось изображение темнокожего человека.

«Сегодня утром стенд был изменен», – передает РИА «Новости» слова представителя зоопарка.

Он уточнил, что идеей стенда «Взгляд Африки», который, в первую очередь, предназначен для детей, было изобразить многообразие живой природы африканского континента, неотъемлемой частью которого является человек.

«Этот прием не является оригинальной находкой казанского зоопарка и распространен с разными вариациями во многих зоопарках мира. Дирекция зоопарка не намеревалась задеть чьи-то чувства или кого-то оскорбить и сожалеет о том, что стенд вызвал такую реакцию», – отметил представитель зоопарка.

Напомним, ранее в адрес мировой марки косметической продукции L’Oreal поступили обвинения в намеренном изменении цвета кожи Бейонсе, которая появилась на рекламных плакатах с неестественно светлым оттенком кожи.

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