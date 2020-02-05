Мотор от «Аурусов» поставят на самолет в следующем году

Идея использовать силовой агрегат от Aurus Senat как платформу для разработки нового отечественного авиационного двигателя была озвучена осенью прошлого года. И до конца 2021-го авторам идеи придется перейти от слов к делу.

Пока, правда, речь идет только о так называемом «двигателе-демонстраторе», то есть экспериментальном образце. Его непосредственным изготовлением Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) должен будет заниматься с 1 декабря 2020-го. А в 2021-м году, как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на детали госконтракта, планируется уже провести летные испытания при помощи летающей лаборатории либо некоего экспериментального летательного аппарата.

По итогам испытаний на свет должно появиться целое семейство авиационных двигателей с отдачей от 220 до 500 л.с., которые в РФ собираются устанавливать на легкие самолеты разного назначения. По данным агентства, кое-какие испытания экспериментальный образец АПД-500 уже прошел, но как минимум год мотору понадобится для того, чтобы действительно подняться в воздух.

Как сообщил глава ЦИАМ Михаил Гордин, основная выгода в разработке авиационного мотора на базе автомобильного состоит в крупносерийности последнего — а это позволяет снизить себестоимость самолетного двигателя. Правда, можно ли всерьез говорить о «крупносерийности» моторов Aurus, тираж которых по самому оптимистичному прогнозу вряд ли превысит 5 тысяч в год, пока неясно.

На «Аурусы» сейчас устанавливается восьмицилиндровый турбированный мотор, но в НАМИ уже разработана и его 12-цилиндровая версия с отдачей в 850 л.с. и 1 320 Нм крутящего момента. Какая именно модификация двигателя стала основой для авиационного мотора, не уточняется.

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АвтоВести

Источник: Вести

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