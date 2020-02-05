MC Maza vs MC BELLый: забайкальские зеки устроили рэп-баттл

Двое заключенных в забайкальской колонии устроили рэп-баттл. Осужденные под псевдонимами MC Maza и MC BELLый собрали большое число зрителей, рассказали в региональном управлении ФСИН.
"Юмор, харизму, высмеивание недостатков оппонента, а также умение овладеть таким непростым музыкальным направлением высоко оценили благодарные зрители", – отметили в управлении.
Победителем был признан MC Maza: он уверенно обошел оппонента.
Один из исполнителей признался, что во время подготовки к поединку узнал много нового.
"Например, я узнал, что слово "панч" означает фрагмент текста, основанный на двойном смысле, а даблтайм – это читка вдвое быстрее ритма музыки", – отметил он.
По словам осужденного, в отличие от многих современных рэперов он и его оппонент не использовали нецензурные слова и выражения, поскольку это нарушает правила внутреннего распорядка.
6 января сообщалось о спонтанном рэп-баттле в метро Санкт-Петербурга. На станции "Спасская" две компании сначала устроили состязание, потом повздорили. Ссора закончилась стрельбой и телесными повреждениями.
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