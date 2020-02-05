Станция «Смоленская» московского метро закрывается до июня 2021 года

В Москве на 3 месяца закроют станцию метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии.
Ремонт продлится с 22 февраля до июня. За это время сотрудники подземки планируют поменять там эскалаторы, так как срок их эксплуатации подходит к концу, а также отремонтировать вестибюль.
"Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия невозможно", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.
Во время ремонта поезда будут проезжать станцию без остановки.
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