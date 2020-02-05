Станция «Смоленская» московского метро закрывается до июня 2021 года

Станция «Смоленская» московского метро закрывается до июня 2021 года

05.02.2020, 12:30, Новости дня

В Москве на 3 месяца закроют станцию метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии.

Ремонт продлится с 22 февраля до июня. За это время сотрудники подземки планируют поменять там эскалаторы, так как срок их эксплуатации подходит к концу, а также отремонтировать вестибюль.

"Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия невозможно", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

Во время ремонта поезда будут проезжать станцию без остановки.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика