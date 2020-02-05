В Украине создали Фонд частичного гарантирования кредитов на покупку земли

Кабинет министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять государственные гарантии фермерам для покупки сельскохозяйственной земли. Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 5 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
“Для упрощения получения кредитов «малыми» фермерами, не имеющих кредитной истории, правительство создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве”, – заявил он.
По словам премьера, уставный капитал Фонда составляет 240 млн грн.
«Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов», — пояснил Гончарук.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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