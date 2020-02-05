Жена Гогена Солнцева задумалась о пересадке матки и рождении детей

Пожилая супруга Гогена Солнцева задумалась о проведении операции по пересадке матки для рождения детей. Шоумен пояснил об этом на персональной странице в Instagram.

Солнцев отмечает, что у него есть планы стать родителем общих детей с Екатериной Терешкович. Последняя якобы уже согласилась и готова пройти сложную операцию, чтобы рожать самостоятельно. Не так давно они посетили центр репродукции и познакомились с наиболее современными методиками, нацеленным на помощь бездетным парам.

В соответствии со словами Гогена Солнцева, на текущий момент имеются варианты создания матки при помощи 3D-принтера, но медики не предоставляют никаких гарантий относительно способности пациентки адаптироваться к чужеродному объекту.

«Во время прошлых операций Катя пережила клиническую смерть. Врачи спасали её. При четвертой процедуре снаряд в ту же воронку не попадёт. Наверное. Сама она очень спокойна и придерживается принятого решения», — отмечает Гоген Солнцев.

Многие пользователи отметили крайнюю безрассудность решения Гогена Солнцева и его пожилой супруги. Насколько информация о подготовке к операции достоверна, в настоящее время сказать трудно. Некоторые комментаторы в соцсетях не исключают, что речь идёт о новой попытке пиара для привлечения внимания к шоумену и его жене.

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