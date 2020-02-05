В реакции на доклад Трампа демократы сфокусировались на вопросах здравоохранения

В реакции на доклад Трампа демократы сфокусировались на вопросах здравоохранения

05.02.2020, 12:30, Новости дня

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер выступила с официальным ответом демократов на доклад Дональда Трампа Конгрессу «О положении дел в стране», в котором указала на различия между действиями, которые предпринимает ее партия, и риторикой президента.

«Неважно, что президент говорит о фондовом рынке, – сказала Уитмер. – Важно то, что миллионы людей едва сводят концы с концами или не имеют достаточно денег к концу месяца после оплаты транспортных расходов, студенческих кредитов или рецептурных лекарств».

Уитмер лишь коротко упомянула о разбирательстве по импичменту Трампа ближе к концу своей 11-минутной речи. Она мимоходом вставляла ремарки о его поведении, например: «Травля людей в Твиттере не наводит мосты – она сжигает их».

При этом она посвятила большую часть своего выступления, рассказывая об усилиях демократов в области здравоохранения и о том, с каким трудом людям дается оплата счетов – вопросах, которые помогли ее партии получить контроль над Палатой представителей в 2018 году.

«Все очень просто. Демократы пытаются улучшить ваше медобслуживание. Республиканцы в Вашингтоне пытаются отнять его», – сказала Уитмер, выступая из школы в Ист-Лансинге, штат Мичиган, где учатся ее дочери.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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