«АЛРОСА» перенесла алмазные аукционы из Гонконга

"АЛРОСА", крупнейшая алмазная компания в мире, перенесла из Гонконга мартовские аукционы по продаже алмазов специальных размеров и бриллиантов.

"АЛРОСА" каждый год проводит в Гонконге четыре аукциона по продаже алмазов специальных размеров и два бриллиантовых тендера.

""АЛРОСА" приняла решение перенести в другие локации аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) и бриллиантов, которые должны были пройти в марте в Гонконге", — сообщается в уведомлении компании.

Вместо этого "АЛРОСА" проведет алмазный аукцион в Москве с 2 по 18 марта 2020 года.

"Бриллиантовый тендер состоится в Рамат-Гане (Израиль), даты проведения будут объявлены позднее", — уточнили в компании.

"Организаторы крупной ювелирной выставки в Гонконге, в которой мы ежегодно принимаем участие и проводим аукционы и тендеры по продаже алмазов и бриллиантов, приняли решение о ее переносе с марта на вторую половину мая, — сообщил заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев. — Мы также скорректировали свои бизнес-планы и перенесли аукционы, запланированные на март в рамках выставки, в другие локации".

"АЛРОСА" снизила продажи в 2019 году на 12% до 33,4 миллиона карат. Выручка от продажи алмазно-бриллиантовой продукции составила 3,338 миллиардов долларов (-26%).

"АЛРОСА" — российская горнорудная компания с государственным участием, лидер алмазодобывающей отрасли мира.

Источник: Вести

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