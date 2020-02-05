Десять человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

У десяти пассажиров круизного судна Diamond Princess японские медики диагностировали заражение «уханьским коронавирусом». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Японии.

По решению властей, судно, на борту которого находятся почти четыре тысячи человек, будет стоять на карантине около с портом Йокогама в течение двух недель.

По информации ведомства, заболевшие заразились от пассажира из Гонконга, у которого коронавирус был диагностирован ранее. Сейчас все инфицированные находятся в больнице в префектуре Канагава. По словам министра, среди заболевших нет пациентов в тяжелом состоянии.

Как сообщается на сайте лайнера Diamond Princess, с подтвержденным диагнозом госпитализированы трое японцев, трое граждан Китая, двое австралийцев, по одному гражданину США и Филиппин.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Японии, среди пассажиров круизного лайнера — двое граждан России.

«Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — сообщили в диппредставительстве.

По данным японского телеканала NHK, проверка на борту судна на предмет возможного заболевания началась вечером 3 февраля, когда впервые была получена информация, что в числе пассажиров лайнера некоторое время был зараженный мужчина. Выявленных инфицированных сразу же эвакуировали с лайнера на берег с помощью катера береговой охраны. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт уже 3 февраля. Во время плавания оно заходило на японские острова Окинава и Кюсю, а также в Гонконг и Вьетнам.

Напомним, чрезвычайной ситуацией международного масштаба вспышку новой инфекции ВОЗ признала в конце января.

31 января первых зараженных обнаружили на территории России. Это граждане Китая, проживающие в Забайкалье и Тюменской области. По сообщениям Роспотребнадзора, их состояние оценивается как стабильное. В ведомстве также заявили, что на данный момент больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет. Кроме России и Китая случаи регистрации зараженных подтверждены также в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Финляндии, ОАЭ, Австралии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии и некоторых других стран.

Ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

Ранее The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию. Читайте также: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет