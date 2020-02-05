Диана Арбенина объяснила детям, почему она не живет с их отцом

Российская певица Диана Арбенина десять лет назад родила двойню – сына Артема и дочь Марту. Она объяснила детям, почему она не живет с их отцом. По словам артистки, между ними нет любви, а жить вместе без чувств друг к другу это неправильно.
4 февраля детям Дианы Арбениной исполнилось 10 лет. Певица категорически отрицает усыновление и ЭКО. Она заявила, что у детей есть настоящий отец. Его имя артистка держит в секрете, сказав лишь, что он молодой и красивый мужчина, который переехал в Россию из США. По одним данным отец детей — хирург, по другим – бизнесмен, никак не связан с шоу-бизнесом. Решение о рождении наследников для Арбениной было обдуманным. Она вспомнила, как сидя за столом с друзьями, увидела чужого ребенка. Именно в тот момент знаменитость и поняла, что хочет родить наследника. Вместо мальчика певица родила двойню. Дети периодически спрашивают маму, почему у них нет отца. Такой вопрос крайне возмущает Арбенину, ведь у сына и дочери есть папа.
Пока же Диана Арбенина объяснила детям, что она с их отцом — классные друзья, но не любят друг друга, а жить без любви — это странно. Дети не знакомы с родным отцом, со слов артистки, еще не пришло время для знакомства, но когда-нибудь они обязательно встретятся.
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