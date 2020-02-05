Диана Арбенина объяснила детям, почему она не живет с их отцом

Диана Арбенина объяснила детям, почему она не живет с их отцом

05.02.2020, 12:21, Разное

Российская певица Диана Арбенина десять лет назад родила двойню – сына Артема и дочь Марту. Она объяснила детям, почему она не живет с их отцом. По словам артистки, между ними нет любви, а жить вместе без чувств друг к другу это неправильно.
4 февраля детям Дианы Арбениной исполнилось 10 лет. Певица категорически отрицает усыновление и ЭКО. Она заявила, что у детей есть настоящий отец. Его имя артистка держит в секрете, сказав лишь, что он молодой и красивый мужчина, который переехал в Россию из США. По одним данным отец детей — хирург, по другим – бизнесмен, никак не связан с шоу-бизнесом. Решение о рождении наследников для Арбениной было обдуманным. Она вспомнила, как сидя за столом с друзьями, увидела чужого ребенка. Именно в тот момент знаменитость и поняла, что хочет родить наследника. Вместо мальчика певица родила двойню. Дети периодически спрашивают маму, почему у них нет отца. Такой вопрос крайне возмущает Арбенину, ведь у сына и дочери есть папа.

Пока же Диана Арбенина объяснила детям, что она с их отцом — классные друзья, но не любят друг друга, а жить без любви — это странно. Дети не знакомы с родным отцом, со слов артистки, еще не пришло время для знакомства, но когда-нибудь они обязательно встретятся.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика