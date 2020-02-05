Актриса Татьяна Абрамова отмечает 45-летие

Российской актрисе театра и кино Татьяне Абрамовой исполнилось 45 лет. В честь своего дня рождения она поделилась самым сокровенным. Рассказала о детях и об отношениях с мужем актером Юрием Беляевым.

На празднование юбилея артистка планирует пригласить всех своих близких друзей. Это повод собрать всех вместе, поскольку из-за загруженных графиков работы со многими нет возможности часто видится. Абрамова считает, что 45 лет — это прекрасный возраст, ведь уже имеешь определенный жизненный опыт и еще присутствует юношеский задор. Артистка загадала три желания – чтобы дети нашли свое место в жизни, чтобы их судьба была интересной, и чтобы родные и близкие люди были здоровы. Абрамова чаще появляется на театральной сцене, нежели на киносъемках. Как призналась сама актриса, предложений сниматься в кино стало меньше, а те, что и есть, неинтересны. Она привыкла к творческой работе, а не к зарабатыванию денег.

Татьяна Абрамова состоит в официальном браке с актером Юрием Беляевым. Они раскрыла секрет крепкого брака – любовь и взаимоуважение. Конечно между супругами иногда и случаются недопонимания, но благодаря уважению друг к другу и чувству юмора конфликт быстро заканчивается. Супруги часто гастролируют раздельно по разным городам, поэтому очень скучают друг за другом, и кризис в отношениях им не страшен. У артистки два сына от предыдущего брака с Сергеем Кулишенко — Иван и Александр. Она старается не баловать детей и держать их в строгих рамках, учит ответственности. Сыновья увлекаются музыкой.

Еще Абрамова пояснила о своей дружбе с Марией Порошиной. По словам артистки, их дружба основана на поддержке и взаимопонимании. Дети подруг дружат между собой, у Порошиной три дочери. Абрамова в шуточной форме сказала, что если между их детьми вспыхнет любовь, то они будут драться за воспитание внуков.

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