Песков заявил о готовности РФ к закреплению в Конституции индексации пенсий

Закрепление в Конституции нормы об индексации пенсий является существенной нагрузкой для государства, но РФ к этому готова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, закрепление такого параметра, как индексация, в основном законе, для государства является существенной финансовой нагрузкой, но тем не менее, государство к этому готово», – сказал Песков, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что закрепление этой нормы в основном законе «уже не позволит делать такие правовые байпассы (от английского bypass, означающего обход, пропуск) с тем, чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить».

Песков добавил, что изменения в Конституцию направлены на качественное развитие всей госсистемы России.

«Президент выступил с такой инициативой для того, чтобы улучшить в целом функционирование политической системы с учетом уровня ее развитости. Цель одна – по-прежнему идти по пути социально ориентированного государства, а также обеспечить поступательное, качественное развитие, совершенствование всей нашей государственной системы», – сказал Песков.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

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