Кремль заявил о ежечасном информировании Путина о ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он добавил, что рано давать оценки борьбе с коронавирусом в России.
«Пока рано давать какие-то оценки. Работа проделывается системная, очень обширная как по географии, так и содержательная», – ответил Песков на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле мерами, которое правительство предпринимает по борьбе с коронавирусом.
По его словам, задействован целый механизм предотвращения проникновения вируса в Россию. Работа ведется учеными и компаниями, задействованы также дипломатическая служба, средства и силы ВКС.
«Ведется действительно очень масштабная работа, ведется она днем и ночью. Пока можно констатировать без сомнения это», – добавил пресс-секретарь президента.
Ранее в среду второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.
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