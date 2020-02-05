Водонаева: Для меня Путин был сексуальным мужиком. Теперь я не могу привести его в пример сыну

37-летняя российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева, оказавшаяся в эпицентре политического скандала из-за критики демографической политики президента России Владимира Путина, в интервью Youtube-каналу А поговорить? заявила, что ей больше некого ставить в пример сыну.

По словам Водонаевой, раньше Путин казался ей «сексуальным, привлекательным, сильным мужиком», но теперь ей больше некого привести в пример сыну. Телеведущая уверена, что ее конфликт с Путиным позволит людям увидеть, как ведут себя «первые мужи государства».

Водонаева оказалась в эпицентре политического скандала после публикации поста на своей странице Instagram, в котором раскритиковала демографическую политику Путина.

«Чуть больше одного миллиона за троих детей – столько получат молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента – проблему демографии», – написала она 15 января в блоге.

В ответ на «частное мнение матери-одиночки» последовала негативная реакция со стороны российских федеральных каналов и первых лиц государства, публично назвавших телеведущую «потаскухой», «быдлом», а позже Путин назвал Водонаеву «моральным уродом».

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Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше * 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слёз на неё не взглянешь …

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 15 Янв 2020 в 8:28 PST

Комментируя Youtube-каналу свое участие в политических шоу после публикации скандального поста, Водонаева заявила, что «проститутки в России живут не на панели, а на федеральных каналах», назвав ведущую ток-шоу «60 минут» Ольгу Скабееву «непрофессиональной».

Блогер призналась, что за участие в программе на канале «Россия-1» ей предлагали деньги. Инфлюенсер (2,1 млн подписчиков в Instagram) также подчеркнула, что не верит в неосведомленность «людей из телевизора» о жизни людей на периферии.

Алена Водонаева родилась в Тюмени в 1981 году. Телеведущая воспитывает 10-летнего сына от первого брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Второй брак с музыкантом Алексеем Комовым закончился разводом в 2019 году.

Родной брат Водонаевой – Станислав Водонаев – в 2019 году избран депутатом Совета депутатов Одинцовского городского округа от партии «Справедливая Россия».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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