Disney может потерять $175 млн из-за коронавируса

Финансовый директор американской интертеймент-компании Disney Кристин Маккарти, заявила, что возможные убытки из-за распространения коронавируса оценивают в $175 млн. Об этом сообщает CNBC.
По словам Маккарти, убыток принесет простой парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге. Согласно подсчетам, если парки будут закрыты на протяжении двух месяцев, компания получит убытки в размере $135 млн и $40 млн соответственно.
Маккарти отметила, что закрытие парков развлечений произошло в обычный пик посещаемости в связи с китайским Новым годом. По ее оценке, финансовые потери компании напрямую зависят от сроков закрытия парков и возможности возобновления их работы.
В Disney уверены, что закрытие китайских парков развлечений и уменьшение количества туристов из Азии не окажет влияния на посещаемость их аналогов в США.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч. Власти Китая в течение суток 4 февраля зарегистрировали 65 летальных случаев, связанных с коронавирусом 2019-nCoV.
Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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