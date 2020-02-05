Disney может потерять $175 млн из-за коронавируса

Disney может потерять $175 млн из-за коронавируса

05.02.2020, 12:18, Новости дня

Финансовый директор американской интертеймент-компании Disney Кристин Маккарти, заявила, что возможные убытки из-за распространения коронавируса оценивают в $175 млн. Об этом сообщает CNBC.

По словам Маккарти, убыток принесет простой парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге. Согласно подсчетам, если парки будут закрыты на протяжении двух месяцев, компания получит убытки в размере $135 млн  и $40 млн соответственно.

Маккарти отметила, что закрытие парков развлечений произошло в обычный пик посещаемости в связи с китайским Новым годом. По ее оценке, финансовые потери компании напрямую зависят от сроков закрытия парков и возможности возобновления их работы.

В Disney уверены, что закрытие китайских парков развлечений и уменьшение количества туристов из Азии не окажет влияния на посещаемость их аналогов в США.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч. Власти Китая в течение суток 4 февраля зарегистрировали 65 летальных случаев, связанных с коронавирусом 2019-nCoV.

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика