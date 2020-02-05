Пелоси разорвала текст доклада Трампа Конгрессу

Лидер американских демократов Нэнси Пелоси разорвала переданный ей экземпляр доклада Дональда Трампа Конгрессу «О положении дел в стране».
Спикер Палаты представителей совершила этот подчеркнутый политический жест, после того как молча прослушала выступление президента о его достижениях на своем посту.
Появившись в зале, Трамп нарушил традицию, не пожав руку спикеру, которая ранее руководила процессом по его импичменту.
Сидя позади президента, Пелоси хмурилась и недоверчиво улыбалась его заявлениям, пока Трамп не завершил свою речь.
В этот момент она поднялась и демонстративно порвала лежащие перед ней бумаги.
В ответ на просьбу журналиста пояснить причину своего жеста Пелоси сказала: «Это было вежливо, учитывая возможные альтернативы».
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