Родившая 11-го ребенка мама из Подмосковья выбрала необычное имя

Родившая 11-го ребенка мама из Подмосковья выбрала необычное имя

05.02.2020, 12:12, Новости дня

Новорожденную девочку, которая стала 11-м ребенком 33-летней жительницы Подмосковья, назвали Сабрина, пишут СМИ.

«Жительница деревни Малая Дубна родила 11-го ребенка. Малышку назвали Сабриной. Дома новорожденную вместе с папой ждут пять братиков и пять сестренок. Самому старшему ребенку в семье 13 лет», – говорится в сообщении подмосковного телеканала «Аист» во «ВКонтакте».

Напомним, жительница Подмосковья родила 11-ого ребенка без осложнений, медики сообщили, что вес новорожденной составил 3070 г.



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