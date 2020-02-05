Минкомсвязи назвало сроки подготовки списка социально значимых сайтов

Список социально значимых интернет-ресурсов, к которым россияне получат бесплатный доступ, может быть составлен к концу февраля, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
«Я думаю, что к концу февраля мы должны принципиально определиться, что должно войти в этот гарантированный государством социальный пакет», – сказал он, передает ТАСС.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», подразумевающий бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам на территории всей страны. В первую очередь это касается уже действующих и развивающихся сервисов, оказывающих гражданам государственные услуги, а также предполагает поддержку и бесплатный доступ к социально ориентированным отечественным сервисам.
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