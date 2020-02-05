Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту минувшего десятилетия

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту за минувшее десятилетие по версии американского журнала Track & Field. 27-летняя спортсменка носит звание трехкратной чемпионки мира.
Помимо трех успехов на мировых первенствах Мария дважды выигрывала чемпионат мира в помещении, единожды побеждала на чемпионате Европе, и дважды – на аналогичном первенстве, но в помещении.
Напомним, что на данный момент Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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