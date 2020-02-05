Состояние Маска за сутки увеличилось почти на 4 миллиарда

Скачок акций Tesla сделал генерального директора компании Илона Маска более чем на 3,8 миллиарда долларов богаче во вторник, сообщает Forbes.
Неожиданные прибыли в третьем и четвертом кварталах 2019 года в сочетании с быстрым продвижением шанхайского завода по сборке автомобилей стоимостью $2 млрд и ранним началом производства кроссоверов Model Y укрепили уверенность инвесторов в том, что Tesla переходит к фазе более стабильного и быстрого роста.
В понедельник акции производителя электромобилей подскочили на 20% до $780 за бумагу, что стало максимальным дневным ростом с 2013 года.
Panasonic Corp., которая производит аккумуляторы для Tesla, заявил в понедельник, что бизнес стал прибыльным в последнем квартале 2019 года. Это оказало поддержку котировкам Tesla.
Во вторник акции производителя электрокаров подскочили еще на 13,7% до $887,06. Рыночная капитализация Tesla в $160 млрд теперь превышает капитализацию VW, мирового лидера по объему продаж, и уступает только капитализации Toyota в $201 млрд.
Маск как крупнейший инвестор Tesla является основным бенефициаром роста акций. По оценкам Forbes, чистая стоимость активов предпринимателя составила $43,1 млрд по состоянию на закрытие торгов во вторник по сравнению с $39,3 млрд 3 февраля.
48-летний Маск владеет около 19%, или 34,1 млн, акций компании, что составляет большую часть его состояния.
Маск в этом году увеличил свое состояние больше, чем кто-либо другой. Начав 2020 год на 35-м месте в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, он значительно улучшил свои позиции и в настоящее время занимает 20-ю строчку рейтинга.
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