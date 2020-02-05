В школе Липецка не дают пить из кулера первоклассникам из бедных семей

В прессу попала информация о травле некоторых учеников 1 "Г" класса школы № 21 в Липецке. Из-за отказа сдавать деньги на нужды класса и конфликта с учителем нескольких первоклашек уже перевели в другие школы.

Те же, кто не может себе этого позволить, вынуждены находиться в конфликте с учителем, а в результате страдают дети.

Так получилось у Ольги – она долгое время лежала в больнице, ее троих детей "тащила" на себе бабушка, живет вся семья на пособие Ольги как многодетной матери.

Когда на первом родительском собрании было решено собрать с каждой семьи по 1200 рублей, чтобы купить в класс принтер и кулер, мать Ольги деньги сдала, но потом было решено собрать на "дополнительные расходы", что для этой семьи было непосильно.

Родители, узнав о тяжелом материальном положении семьи, вернули им и сданные ранее 1200 рублей, однако когда Ольга, лежавшая в больнице, вышла оттуда, то узнала, что ребенка подвергают травле.

Как пишет в своем расследовании издание Life, в частности, сыну Ольги запрещают пить воду из кулера, на который его мать не сдавала деньги.

Жалуются на некорректное отношение учителя Татьяны Мелиховой к детям и некоторые другие родители, которые отказались сдавать деньги родительскому комитету.

Они рассказывают, что дети из-за отношения к ним приходят домой в слезах, при этом сама педагог с более чем 40-летним стажем общаться с бунтующими против поборов родителей общаться отказывается.

Более того: их удаляют из родительских чатов, так что они не могут узнавать о предстоящих мероприятиях и собраниях.

Директор школы пытался примирить родителей и учителя 1 "Г", при нем Мелихова, по словам Ольги, вины своей не признавала, но конфликт прекратить соглашалась.

Однако сразу после беседы с директором пожаловавшиеся на учителя родители оказались удалены из чата, а их дети вновь были вынуждены терпеть к себе "особое" отношение.

При этом и учитель, и председатель родительского комитета 1 "Г" травлю детей и их бунтующих против поборов родителей признавать отказываются, а директор школы хранит молчание.

Между тем, как отмечает издание, по данной информации в УМВД РФ по Липецкой области назначена проверка.

Источник: Вести

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