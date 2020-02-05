Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках, цель – сдерживание России

Военно-морские силы США разместили на подводных лодках с баллистическими ракетами две новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2. Как сообщил 4 февраля сайт Пентагона, об этом заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Джон Руд.
По его словам, в военном ведомстве отреагировали на позицию потенциальных противников, таких как Россия, которые считают, будто средства применения ядерного оружия малой мощности предоставляют им преимущество перед США.
«Это решение увеличивает возможности в сфере ядерного сдерживания и предоставляет Соединенным Штатам быстрое и более жизнеспособное стратегическое оружие малой мощности; поддерживает нашу приверженность политике сдерживания; демонстрирует потенциальным противникам, что ограниченные средства применения ядерного оружия не дают никаких преимуществ, поскольку Соединенные Штаты могут решительно реагировать на любой сценарий угрозы», – сказано в заявлении Руда.
В интервью Associated Press 4 февраля замминистра сказал, что размещение боеголовок W76-2 «снижает риск ядерной войны», в том числе локальных ядерных конфликтов, к которым, вероятно, готова Россия.
Из соображений секретности Руд отказался сообщить, когда и где началось развертывание боеголовок.
29 января Федерация американских ученых – некоммерческая организация, занимающаяся вопросами контроля за ядерными вооружениями, разоружения и глобальной политики безопасности – сообщила, что ракеты Trident с новой ядерной боеголовкой, вероятно, были размещены на подводной лодке USS Tennessee, которая вела патрулирование в Атлантическом океане в конце 2019 года.
В феврале 2018 года Пентагон опубликовал доклад под названием «Обзор ядерной политики США», в котором утверждалось, что Россия считает, будто ее ядерное оружие малой мощности дает преимущества в конфликтах. «Уверенность России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить такое преимущество, отчасти основана на представлении Москвы, что обладание большим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях более ограниченного конфликта», – говорилось в документе.
В январе 2019 года стало известно, что в штате Техас по поручению президента Дональда Трампа начали серийное производство ядерной боеголовки W76-2. Ее мощность 5–7 килотонн, что меньше, чем у боеголовки, взорванной в японской Хиросиме в 1945 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал в 2019 году, что производство ядерных боеголовок малой мощности, которое началось в США, понижает порог применения ядерного оружия и повышает риски ядерного конфликта.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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