Второй самолет из Уханя приземлился в Тюмени

Второй самолет из Уханя приземлился в Тюмени

05.02.2020, 12:06, Новости дня

В Тюмени приземлился второй самолет Воздушно-космических сил РФ с эвакуированными из китайского Уханя россиянами. Он привез еще 64 человека.

"Состояние прибывших из КНР удовлетворительное. Заболевших не выявлено", — сообщили сайту Вести.Ru в Минобороны РФ.

Первый борт сегодня утром доставил в Тюмень 80 человек — это граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.

"Жалоб на самочувствие пассажиры не высказывали. Всем им провели бесконтактное измерение температуры тела. Лиц с повышенной температурой не выявлено", — рассказал "Интерфаксу" начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

На данный момент эти люди уже покинули аэропорт Рощино и направились в реабилитационный центр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что реабилитационный центр расположен в 30 км от Тюмени вдали от жилой застройки. Вокруг него выстроено два периметра ограждения. Кроме того, территория будет находиться под охраной Росгвардии, а весь персонал будет работать в защитных костюмах. В этом центре все эвакуированные из Уханя пробудут 14 дней.

На данный момент число зараженных новым коронавирусом 2019-nCov превысило 23 тысячи человек. Скончался 491 заболевший.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика