Второй самолет из Уханя приземлился в Тюмени

В Тюмени приземлился второй самолет Воздушно-космических сил РФ с эвакуированными из китайского Уханя россиянами. Он привез еще 64 человека.

"Состояние прибывших из КНР удовлетворительное. Заболевших не выявлено", — сообщили сайту Вести.Ru в Минобороны РФ.

Первый борт сегодня утром доставил в Тюмень 80 человек — это граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.

"Жалоб на самочувствие пассажиры не высказывали. Всем им провели бесконтактное измерение температуры тела. Лиц с повышенной температурой не выявлено", — рассказал "Интерфаксу" начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

На данный момент эти люди уже покинули аэропорт Рощино и направились в реабилитационный центр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что реабилитационный центр расположен в 30 км от Тюмени вдали от жилой застройки. Вокруг него выстроено два периметра ограждения. Кроме того, территория будет находиться под охраной Росгвардии, а весь персонал будет работать в защитных костюмах. В этом центре все эвакуированные из Уханя пробудут 14 дней.

На данный момент число зараженных новым коронавирусом 2019-nCov превысило 23 тысячи человек. Скончался 491 заболевший.

Источник: Вести

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