Кудрин ожидает снижения доходов России от экспорта нефти из-за коронавируса

Кудрин ожидает снижения доходов России от экспорта нефти из-за коронавируса

05.02.2020, 12:06, Новости дня

Снижение доходов от экспорта нефти из РФ неизбежно после распространения коронавируса, прогнозирует председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"В 2019 году впервые за десять лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7 процентов ВВП. На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна ", — написал Кудрин в Twitter.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что сверстанный бюджет на 2020 год сбалансирован и застрахован от различных негативных сценариев на рынке нефти.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020-2022 годы. В 2020 году профицит бюджета составит 0,8% ВВП, в 2021 г. — 0,5%, а в 2022 г. — 0,2% ВВП.
Согласно "бюджетному правилу" все дополнительные нефтегазовые доходы России, полученные при цене нефти выше уровня отсечения — $42,4 за баррель в 2020 году, направляются в Фонд национального благосостояния. Ненефтегазовый дефицит бюджета на протяжении трех лет запланирован на уровне 5,8-5,9% ВВП.
 

Источник: Вести



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