Автомобильные эксперты назвали главные причины отказа двигателя после мойки

Автомобильные эксперты назвали главные причины отказа двигателя после мойки

05.02.2020, 12:04, Разное

Автомобильные эксперты рассказали о главных причинах отказа двигателя после его мойки. Они также дали несколько рекомендаций для устранения последствий неправильной процедуры очистки силового агрегата от грязи.
Некоторые автолюбители предпочитают держать в чистоте не только кузов и салон транспортного средства, но и подкапотное пространство. Мойка двигателя является не обязательной, но всё же позволяет держать в чистоте силовой агрегат и своевременно выявлять утечки. Иногда после такой процедуры мотор отказывается запускаться. Причём стартер может работать как следует, но ничего не происходит. Подобное является следствием попадания влаги или воды в те места, где её быть не должно.

Эксперты рекомендовали просушить аккумулятор и контакты, ведущие от него. В случае образования на них белого налёта клеммы следует почистить. Особое внимание нужно уделить силовым проводам и свечам зажигания. Они тоже не должны контактировать с водой и быть полностью сухими. Если имеется влага, то лучше их тщательно просушить.

В завершении эксперты настоятельно не рекомендовали самостоятельно заниматься мойкой двигателя, если нет опыта в проведении подобных работ. При несоблюдении правильного процесса можно повредить механизмы, или же спровоцировать гидроудар, когда вода попадает в те камеры силового агрегата, где её быть не должно. Именно поэтому мойку мотора лучше доверить профессионалам.



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