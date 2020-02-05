Ученые назвали год возвращения в Россию северного сияния

Ученые назвали год возвращения в Россию северного сияния

05.02.2020, 12:04, Разное

Учёные назвали точный год возвращения северного сияния в Россию. Согласно их подсчётам, в ближайшие пять лет не стоит надеяться увидеть столь значимое событие.
Северное сияние напрямую зависит от вспышек на Солнце и от количества тёмных пятен на его поверхности. Сейчас активность звезды минимальна, и в ближайшие пять лет она будет только снижаться. Таким образом, увидеть чёткое северное сияние невозможно даже в Канаде или на больших высотах, где оно заметнее всего. Жителям России, мечтающим поехать в северные регионы только ради наблюдения за красивым явлением, стоит отложить поездку минимум до 2025 года. В противном случае максимум, что удастся увидеть, это небольшие и тусклые вспышки.

Ситуация кардинально измениться после 2025 года, так как в это время потоки солнечного ветра начнут активно распространятся во все стороны и смогут достигнуть Земли. Именно в этот период активность северного сияния максимальна и его можно наблюдать во всех северных широтах, включая Россию.



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