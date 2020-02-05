Минтранс рассказал о мерах защиты от коронавируса на авиа- и ж/д транспорте

Минтранс рассказал о мерах защиты от коронавируса на авиа- и ж/д транспорте

05.02.2020, 11:58, Новости дня

Авиакомпании и РЖД проводят дополнительную дезинфекцию транспорта для защиты от коронавируса, сообщил директор департамента госполитики Минтранса в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Тимур Лубаков.

«На внутренних рейсах в рамках оперативного штаба и РЖД проводит дополнительную дезинфекцию поездов, и Росавиация с авиакомпаниями работает, чтобы дополнительную дезинфекцию проводили. Все необходимые меры с точки зрения Минтранса мы приняли», – цитирует РИА «Новости» Лубакова. 

Также он добавил, что на железнодорожных вокзалах дополнительно проводится мониторинг с помощью тепловизоров. 

Что касается автомобильных и ж/д перевозок грузов между Россией и Китаем, сообщение продолжается в полном объеме без ограничений, сказал Лубков. 

«Запрещены только пограничные пассажирские перевозки легковым транспортом и автобусом», – сказал он.

По словам Лубакова, временные ограничения в грузоперевозках в Приморье были связаны с «зимними каникулами», а не с мерами по коронавирусу, 

В среду сообщалось, что первый самолет российских ВКС с эвакуированными из Китая гражданами России приземлился в аэропорту Тюмени. Прилетевших на две недели разместят в реабилитационном центре в Тюмени.

ВОЗ отказалась признавать короновирус пандемией, а также обвинила КНР в позднем информировании о болезни. В организации также сообщали, что число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в мире превысило 20,6 тыс. человек.



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