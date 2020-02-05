Роскомнадзор отозвал судебный иск к сервису Mailbox.org

Роскомнадзор отозвал судебный иск к владельцам сервиса Mailbox.org – компании Heinlein Support GmbH, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с поступлением от компании Heinlein Support GmbH, владеющей почтовым сервисом Mailbox.org, уведомления о начале осуществления деятельности в качестве организатора распространения информации Роскомнадзором заявлен отказ от искового требования об ограничении доступа к информационному ресурсу. Соответствующее заявление удовлетворено Таганским районным судом», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, в сентябре пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил, что Роскомнадзор намерен обратиться в суд с требованием заблокировать два защищенных сервиса по обмену сообщениями – Scryptmail и Mailbox.org.
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