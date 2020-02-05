Эрдоган потребовал от Дамаска вывести военных за пределы турецких постов в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если она до конца февраля не отступит от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.
«Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. Вчера вечером в ходе разговора с (президентом РФ Владимиром) Путиным я сказал ему, что режим (президента Сирии Башара Асада) должен выйти за границы сочинского меморандума, за пределы турецких наблюдательных постов. Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама», – сообщил турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Турция имеет право на самооборону в зоне деэскалации в Идлибе, передает ТАСС.
В то же время Эрдоган назвал конструктивным телефонный разговор с президентом РФ по ситуации в Идлибе. Он отметил, что военные двух стран продолжат взаимодействие, передает РИА «Новости».
«Мы придаем большое значение отношениям с Россией. И мы надеемся, что РФ будет понимать нашу чувствительность. Вчера мы провели очень конструктивный и продуктивный разговор с уважаемым Путиным. Я непосредственно объяснил ему ситуацию в Идлибе», – сказал Эрдоган.
В четверг состоялся телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры РФ и Турции «подробно рассмотрели ситуацию» в Сирии и выразили «обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации».
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских. Анкара пообещала отомстить за их гибель. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.
Кроме того, Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе.
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