Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из КНР россиян

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 россиянина из китайского города Ухань, заболевших нет, информирует Минобороны.
Об этом информирует РИА «Новости».
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