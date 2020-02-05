На Бали зафиксировали вспышку АЧС

Власти Индонезии выявили вспышку вируса африканской чумы свиней (АЧС) на курортном острове Бали.
«АЧС стала причиной смерти животных», – цитирует издание Jakarta Post представителя местных властей.
Отмечается, что на острове Бали были зафиксированы более 1 тыс. смертей среди свиней. Большая часть приходится на округ Бадунг.
Власти Индонезии утверждают, что АЧС не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. По их мнению, ситуация не должна повлиять на сферу туризма.
Ранее Россельхознадзор спрогнозировал распространение африканской чумы свиней в мире.
Напомним, в августе Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии из-за ухудшения ситуации по АЧС.
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