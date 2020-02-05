На лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались 24 россиянина

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, среди пассажиров которого был выявлен коронавирус, находятся 24 гражданина России, информирует российское посольство.
Дипломаты поддерживают контакт с МИД и Минздравом Японии, передает РИА «Новости».
По данным оператора лайнера Princess Cruises, среди 10 заразившихся коронавирусом на круизном судне Diamond Princess – граждане пяти стран. В частности, госпитализированы с подтвержденным диагнозом трое японцев, трое граждан Китая, двое австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин (член экипажа). Все они находятся в больницах префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное, передает ТАСС.
Всего, по данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на судне находятся граждане более 50 стран.
Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был житель Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.
По решению властей Японии круизный лайнер стоит на якоре рядом с Йокогамой. Как сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, период карантина составит 14 дней, начиная с 5 февраля. На судне введен особый режим – пассажирам рекомендовано оставаться в каютах, доставку еды и напитков осуществляет персонал. Периодически Diamond Princess будет швартоваться в порту Йокогамы для пополнения запасов воды и продуктов.
Пребывание пассажиров на японском лайнере во время карантина будет бесплатным. Гостям также будет по-прежнему предоставляться бесплатный доступ в интернет и телефонная связь, чтобы они могли поддерживать связь со своей семьей и близкими.
Тем временем первый самолет российских ВКС с эвакуированными из Китая гражданами РФ приземлился в аэропорту Тюмени. Прилетевших россиян на две недели разместят в реабилитационном центре в Тюмени.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на текущей пленарной неделе – Корниенко / 14 января
- «Морской старт» перебазируют на Дальний Восток в 2020 году / 5 декабря
- «Проект» обнаружил у Сергея Кириенко недвижимость на Рублевке стоимостью около 1 млрд рублей / 28 января
- Матвиенко призвала «гнать в шею» чиновников за хамство / 24 декабря
- Guardian — успеть до 17 января — японский миллиардер ищет спутницу для полёта вокруг Луны / 13 января
- Кесарево сечение не увеличивает риск развития ожирения у ребенка / 9 декабря
- Енот покусал девочку в Екатеринбурге / 4 января
- «Молодые, активные, с ответственностью – нах@й в России не нужны». Заявление Дудя перед приговором Жукову / 6 декабря