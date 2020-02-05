В Симферополе ограничат водоснабжение из-за нехватки воды в крымских водохранилищах

В столице Крыма — Симферополе введут ограничения на водоснабжение из-за нехватки воды в крымских водохранилищах, заявил глава администрации города Елена Проценко.
Запасов питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков хватит на 90-100 дней, сообщил глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, отмечает РИА "Новости". При этом в городе потребляют всего 38% забираемого из водохранилищ объема воды, остальное уходит на потери в сетях.
"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе — прим. ред.)", — отметила Проценко. Сроки введения ограничений и график подачи воды разместят на сайте администрации города и в СМИ, добавила она.
Подачу воды ограничат для многоквартирных домов и частных домовладений, но не для социальных объектов.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через проложенный от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу прекращена.
Проблему водоснабжения восточного Крыма удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса 96-й «гумконвой» – Госпограслужба Украины / 19 декабря
- Американские СМИ назвали конфликт на Украине «чужим» для США / 31 января
- Конституционный суд РФ постановил пересмотреть дело осужденного оппозиционера Котова / 27 января
- В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы / 5 января
- Песков объяснил слова президента Израиля о еврейской бабушке, которой помогал Путин / 23 января
- По результатам транзитного арбитража от «Газпрома» получено $5 млрд – «Нафтогаз» / 27 декабря
- Рада приняла закон Гройсмана об общем среднем образовании со статьей о языке обучения / 16 января
- ЦБ отозвал лицензии у страховщика российских космических аппаратов / 13 декабря