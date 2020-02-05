В Симферополе ограничат водоснабжение из-за нехватки воды в крымских водохранилищах

В Симферополе ограничат водоснабжение из-за нехватки воды в крымских водохранилищах

05.02.2020, 11:31, Новости дня

В столице Крыма — Симферополе введут ограничения на водоснабжение из-за нехватки воды в крымских водохранилищах, заявил глава администрации города Елена Проценко.

Запасов питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков хватит на 90-100 дней, сообщил глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, отмечает РИА "Новости". При этом в городе потребляют всего 38% забираемого из водохранилищ объема воды, остальное уходит на потери в сетях.

"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе — прим. ред.)", — отметила Проценко. Сроки введения ограничений и график подачи воды разместят на сайте администрации города и в СМИ, добавила она.

Подачу воды ограничат для многоквартирных домов и частных домовладений, но не для социальных объектов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через проложенный от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу прекращена.

Проблему водоснабжения восточного Крыма удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика