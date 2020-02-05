Мужчина пытался покончить с собой и случайно вылечился от рака

В Шотландии мужчина пытался покончить с собой, но в итоге попал в больницу, и врачи обнаружили у него рак. Ранняя диагностика спасла ему жизнь, пишет Mirror.
В начале 2019 года 38-летний Роберт Аллен решил свести счеты с жизнью из-за тревожного расстройства и постоянной усталости. Мужчина мучился, считая себя плохим отцом, поскольку у него не было сил даже поиграть с четырехлетним сыном.
Попытка суицида не удалась: жена Роберта Лесли успела спасти его и отвезти в больницу. Врачи взяли у мужчины анализ крови и обнаружили рак почки на ранней стадии. Его успешно прооперировали – удалили 6-сантиметровую опухоль.
После этого Аллен пообещал заняться своим физическим и психическим здоровьем.
"После операции я начал осознавать влияние, которое оказала на меня болезнь. Я смог сказать: "Ладно, это не из-за того, что я не люблю своего сына и не хочу играть с ним". Я перестал винить себя, – рассказал Аллен. – Кажется, то, что я справился с психическим расстройством и раком – это лучшее, что я сделал в жизни".
4 февраля во всем мире отмечали День борьбы против рака. В Роспотребнадзоре рассказали о способах профилактики онкологических заболеваний. Эксперты подчеркнули, что важнейшими мерами профилактики являются соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.
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