Россия не будет ограничивать поставки продуктов из Китая

Введение ограничений на поставки в Россию продовольственной продукции из Китая не рассматривается, сообщил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов.

Не ожидается и дефицита чеснока. "У нас приличный запас продуктов, наши аграрии справятся с чесноком точно", — отметил он (цитата ТАСС).

Ранее сообщалось о росте цен на продукты в приграничных с Китаем российских регионах. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что проверят причины подорожания продуктов питания на Дальнем Востоке.

В ФАС заявили, что после "распоряжения правительства РФ об ограничении поставок товаров из Китая, ФАС предприняла меры, направленные на недопущение необоснованного роста цен на продукты питания в Дальневосточном федеральном округе. Ведомство подготовило поручение своим территориальным управлениям, расположенным в этом федеральном округе, в соответствии с которым они должны осуществлять мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания".

Ранее Минсельхоз РФ подвел итоги за пять лет продовольственного эмбарго на поставки продуктов из ряда стран, введенного указом президента РФ 6 августа 2014 года в ответ на санкции ЕС и США.

По данным Минсельхоза, РФ снизила импорт продовольствия на 31,2% – с 43,3 миллиарда долларов в 2013 году до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году. РФ проводит политику импортозамещения и в итоге страна превысила пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания. Есть отставание от значений продбезопасности по молоку и соли, но в Минсельхозе ожидают, что позитивный тренд, наблюдающийся в молочной отрасли, позволит достичь целевых показателей в ближайшие 7-8 лет.

Источник: Вести

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