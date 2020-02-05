Ползущую по стене рыбу засняли на видео

В Сети появилось видео с необычной рыбой, которая самостоятельно ползет вверх по каменной стене. В итоге ей удается преодолеть преграду, сообщает РИА «ФАН».
На кадрах ролика отчетливо видно, как небольшая оранжевая обитательница морей отчаянно машет плавниками и карабкается вверх. При этом сверху на нее льется вода. В какой-то момент рыбке удается сделать рывок и она оказывается на вершине препятствия. Однако вскоре она упирается в решетку.
Недоумевающие от происходящего пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни утверждали, что видео является постановкой и рыбу просто тянут за леску. Другие возражали, что в природе действительно есть морские существа, способные ползать по поверхности.
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