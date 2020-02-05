Автоновости: Mazda патентует рядный шестицилиндровый мотор

Слухи о том, что новое семейство двигателей SkyActiv может прирасти более крупным двигателем, ходили довольно давно, и сейчас они обретают кое-какую реальную почву. Похоже, в Mazda идет серьезная работа над совершенно новой силовой установкой.
В Сети опубликовали сразу два новых патента японской фирмы, пишет японское издание Super.Asurada.com: один касается рядного шестицилиндрового мотора, второй — новой восьмиступенчатой автоматической коробки. Двигатель, вероятнее всего, получит обозначение SkyActiv-X, а построен он, очевидно, путем добавления пары цилиндров к уже имеющемуся агрегату на четыре «горшка».
Новая силовая установка может стать частью планов Mazda по серьезному обновлению модельного ряда: предполагается, что к 2025 году компания тотально реформирует собственную линейку. Ранее сообщалось о разработке некоей совершенно новой заднеприводной платформы и целого набора гибридных установок — от «умеренных» до «подзаряжаемых». Кроме того, весной 2019 года в отчете для инвесторов Mazda анонсировала не один, а сразу два рядных 6-цилиндровых мотора — дизельный и бензиновый.
И первой новинкой фирмы с шестицилиндровым двигателем может оказаться новое поколение Mazda 6, которая предположительно не только станет первенцем Mazda на новой «тележке», но еще и ознаменует переход к новому витку эволюции фирменного дизайна.
Конкретики по этому поводу, правда, пока нет, но учитывая объемы слухов, которые планомерно набирают критическую массу, весьма вероятно, что какие-то официальные намеки на новые «шестерки» — мотор и модель — появятся уже в ближайшее время.
Текст:
АвтоВести
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Минюст США обнародовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году / 9 декабря
- В Минске Помпео встретился с правозащитниками и резидентами ПВТ / 1 февраля
- Трюдо требует от Ирана передачи Франции черных ящиков сбитого самолета МАУ / 22 января
- Автоновости: Старый кабриолет принцессы Дианы выставят на продажу / 27 января
- Появилось видео стрельб «Калибрами» с фрегата «Адмирал Эссен» / 11 декабря
- Россиянам стали чаще отказывать в кредитах / 14 января
- Ризатдинова: Для меня Крым – это Украина. Так будет всегда / 5 декабря
- Euronews — итальянские учёные выделили штамм коронавируса для углублённых исследований / 3 февраля