Ползущую по стене рыбу засняли на видео

Ползущую по стене рыбу засняли на видео

05.02.2020, 11:30, Разное

В Сети появилось видео с необычной рыбой, которая самостоятельно ползет вверх по каменной стене. В итоге ей удается преодолеть преграду, сообщает РИА «ФАН».

На кадрах ролика отчетливо видно, как небольшая оранжевая обитательница морей отчаянно машет плавниками и карабкается вверх. При этом сверху на нее льется вода. В какой-то момент рыбке удается сделать рывок и она оказывается на вершине препятствия. Однако вскоре она упирается в решетку.

Недоумевающие от происходящего пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни утверждали, что видео является постановкой и рыбу просто тянут за леску. Другие возражали, что в природе действительно есть морские существа, способные ползать по поверхности.



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