ВОЗ обвинила Китай в позднем информировании о коронавирусе

Власти Китая недостаточно оперативно информировали о новых случаях коронавируса в начале вспышки заболевания в городе Ухань, сообщил член комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом Джон Маккензи.
«По-видимому, было выявлено больше случаев (коронавируса), о которых нам не говорили. Полагаю, что некоторое время они пытались замалчивать эти данные из-за некоторых важных встреч, которые проводили в Ухане, но думаю, что там был период очень плохой отчетности или очень плохой связи», – передает ТАСС слова Маккензи.
В то же время КНР, по его словам, «очень быстро дала понять ВОЗ, что <…> это новая болезнь, и они очень быстро смогли выделить вирус и поделиться последовательностью генома».
Напомним, ранее ВОЗ отказалась признавать короновирус пандемией. В организации сообщали, что число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в мире превысило 20,6 тыс. человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Назван срок переговоров РФ и США о совместном полете к Луне / 26 декабря
- В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом / 29 января
- Мнения: Новость ржачная, ситуация страшная / 8 января
- Эрдоган осудил «сделку века» Трампа / 29 января
- Главу секты «Ученики Христа» арестовали по делу об убийстве ребенка / 2 декабря
- FAZ — «холодная технологическая война» между США и Китаем грозит глобальными последствиями / 23 января
- Власти Новосибирска не давали разрешение на вечеринку в кафе, где рухнула крыша / 2 февраля
- Рада обратится к власти Италии из-за преследования Маркива / 17 января