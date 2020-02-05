ВОЗ обвинила Китай в позднем информировании о коронавирусе

ВОЗ обвинила Китай в позднем информировании о коронавирусе

05.02.2020, 11:30, Новости дня

Власти Китая недостаточно оперативно информировали о новых случаях коронавируса в начале вспышки заболевания в городе Ухань, сообщил член комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом Джон Маккензи.

«По-видимому, было выявлено больше случаев (коронавируса), о которых нам не говорили. Полагаю, что некоторое время они пытались замалчивать эти данные из-за некоторых важных встреч, которые проводили в Ухане, но думаю, что там был период очень плохой отчетности или очень плохой связи», – передает ТАСС слова Маккензи.

В то же время КНР, по его словам, «очень быстро дала понять ВОЗ, что <…> это новая болезнь, и они очень быстро смогли выделить вирус и поделиться последовательностью генома».

Напомним, ранее ВОЗ отказалась признавать короновирус пандемией. В организации сообщали, что число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в мире превысило 20,6 тыс. человек.



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