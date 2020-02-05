Минобороны Украины разослало в регионы письма относительно призыва 18-летних

Министерство обороны Украины разослало в регионы письма с рекомендациями, как рассматривать вопросы о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам. Об этом 5 февраля в Facebook сообщил профильный министр Андрей Загороднюк.

«Вчера от Минобороны направлено разъяснительные письма во все областные государстве администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам», – написал он.

Министр отметил, что это предусмотрено законом «О воинской обязанности и военной службе».

«Если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, то их примут в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия», – пояснил Загороднюк.

На время проведения призывных кампаний Минобороны организует предоставление консультаций, добавил он.

Призовна кампанія — 2020. Інформую про кілька важливих моментів щодо проведення в цьому році призову на строкову… Posted by Андрій Загороднюк on Teisipäev, 4. veebruar 2020

16 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет.

По словам Загороднюка, возраст призыва с 18 лет прописан в законе и никогда не менялся.

«Собственно, указ президента подписан в рамках существующего закона. Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому – обращения, которые мы получаем», – отметил министр.

В ноябре 2019 года Загороднюк говорил, что Минобороны планирует отказаться от призыва в армию.

Призыв на срочную службу в армию был отменен при президентстве Виктора Януковича и возобновлен после начала войны на Донбассе. Призыву на срочную службу в Украине подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Призывников не имеют права отправлять в зону операции Объединенных сил.

В законе о военной обязанности и военной службе говорится, что призыву в Украине подлежат мужчины в возрасте 18–27 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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