Прокуроры извинились перед Иваном Голуновым

Прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщает в среду Генпрокуратура России.
В конце января Голунов проинформировал нового генпрокурора РФ Игоря Краснова о том, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание.
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил накануне, что Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым за незаконное уголовное преследование, переадресовав этот вопрос в нижестоящую инстанцию — столичную прокуратуру, передает РИА Новости.
Как сообщалось, Голунов был задержан в Москве 6 июня прошлого года. По утверждению полиции у журналиста нашли мефедрон, однако в скором времени уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.
После произошедшего скандала несколько сотрудников полиции поплатились должностями, в отношении пятерых возбуждены уголовные дела.
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