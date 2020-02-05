Прокуратура извинилась перед Голуновым

Прокуратура Западного округа Москвы извинилась перед журналистом Иваном Гоулновым за его незаконное уголовное преследование, сообщили в Генпрокуратуре России.

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Напомним, 22 января Голунов подал жалобу на имя нового генерального прокурора Игоря Краснова с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина. Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В конце января по делу Голунова суд арестовал бывших полицейских Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова.

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