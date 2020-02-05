Приморский районный суд Санкт-Петербурга отменил итоги выборов в муниципальные депутаты округа «Черная речка» из-за того, что избирательная комиссия имела «своей целью избрание конкретной группы депутатов». Об этом сообщил экс-кандидат Павел Чупрунов, подававший иск.
«Суд решил, что ИКМО Черная речка имела своей целью избрание 20 кандидатов от партии «Единая Россия». Это написано прям в решении суда! Вы видели подобное ранее? Я нет. Видимо, суд впервые в РФ признал, что избирательная комиссия действует в интересах партии жуликов и воров? В частности, председатель ИКМО Черная речка Михаил Доброхотов действовал в интересах «команды Вячеслава Макарова» — так было указано у них в агитлистовках. По сути, суд этим решением признал политический конфликт интересов», — написал Чупрунов.
Как следует из решения суда, избирком намеренно препятствовал регистрации независимых кандидатов: ограничивал свой рабочий день, вывешивая объявления о том, что члены комиссии участвуют в неких мероприятиях, организовал фейковые очереди, из-за которых многие кандидаты не успевали зарегистрироваться. Также судом было установлено, что комиссия отказывала в регистрации в том числе по незаконным и надуманным причинам, а также скрывала информацию о принятом решении, чтобы кандидаты не успевали обратиться в суд в установленный срок.
В решении отмечается, что из-за действий избирательной комиссии «выборы депутатов шестого созыва происходили на безальтернативной основе».
Единственными зарегистрированными кандидатами оказались 20 человек, выдвинутых «Единой Россией», и Павел Чупрунов. Избраны были только единороссы.
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