Ксения Собчак выбрала для нового дома напоминающую гроб ванну

Ксения Собчак выбрала для нового дома напоминающую гроб ванну

05.02.2020, 11:21, Разное

Ксения Собчак поделилась с поклонниками фото ванной, которая будет размещена в новом доме знаменитости. Удивление подписчиков телеведущей вызвало большое сходство сантехники с гробом.
Некоторые считают, что таким образом Собчак продолжает эпатировать публику, эксплуатируя тематику смерти и похорон. В частности, для своей свадьбы в качестве транспортного средства знаменитость выбрала катафалк. Фото ванной Собчак разместила в категории «истории» собственного аккаунта в Instagram.

Прямоугольный объект окрашен в тёмный цвет, что только усиливает мрачное впечатление. При этом само сообщение было рекламой одного из торговых порталов. Ксения Собчак отметила, что приглянувшийся ей вариант ванной отличается минимализмом и высоким стилем, однако несколько дорог в сравнении с обычными предложениями.



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