В квитанциях за ЖКХ может появиться новая строка

В квитанциях за ЖКХ может появиться новая строка

05.02.2020, 11:21, Разное

В квитанциях россиян может появиться новый пункт, затрагивающий вопросы страхования от разного рода несчастных случаев. Пока дополнительная строка предусмотрена только для некоторых регионов.

Полный список из 16 территорий, для которых на 2020 год будет реализована соответствующая мера защиты жилья от ЧС, приведен на странице портала Всероссийского союза страховщиков. Отмечается, что плата будет включена в состав платёжки ЖКУ отдельной строкой. При этом потребитель имеет возможность отказаться от данной услуги.

В соответствии с законом о страховании жилья, власти регионов имеют возможность самостоятельно вводить страховые программы для процесса возмещения ущерба, нанесённого жилым помещениям россиян. Оплата страховки может быть добавлена в квитанции ЖКУ. Те, кто у же застраховал собственное имущество, при наступлении ЧС смогут получить совершенно новое жилье. Альтернативой при этом выступит финансовое возмещение.

На сегодня стандартный полис по страховке жилья обойдётся примерно в 7 тысяч рублей ежегодной оплаты, однако в рамках региональной программы страхования россиянам потребуется платить лишь 1,8-2,4 тысячи рублей за год. Цена страховки с минимальным пакетов защиты от рисков составит около 350-450 рублей ежегодно.



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