Латвия объяснила обыски в компании-ретрансляторе Первого канала

Латвия объяснила обыски в компании-ретрансляторе Первого канала

05.02.2020, 11:19, Новости дня

Обыски в компании Baltijas Mediju alianse, которая занимается ретрансляцией российского Первого канала и REN TV, связаны с возможным нарушением международных санкций, заявили в службе госбезопасности Латвии.

«4 февраля 2020 года СГБ на нескольких объектах в Риге и ее окрестностях по подозрению в нарушении международных санкций осуществила санкционированные судом процессуальные действия», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

В СГБ добавили, что уголовный процесс начат в связи с нарушением установленных ЕС санкций, которое совершила группа лиц по предварительной договоренности.

Несколько обысков прошли в Риге и ее окрестностях, а также в Эстонии. В результате обысков изъяты документы и носители данных. 

«Полученная в ходе расследования информация позволяет подозревать, что группа лиц по предварительному сговору обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам в больших объемах лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», – отмечает ведомство.

В настоящее время два лица находятся в статусе подозреваемых, еще несколько человек имеют статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

По информации местного агентства ЛЕТА, одним из подозреваемых является совладелец и председатель правления «Балтийского медиа альянса»  Олег Солодов. Ему принадлежат 50% долей капитала компании, а остальные 50% – россиянину Алексею Плясунову.

В Baltijas Mediju Alianse входят 25 телевизионных каналов Прибалтики, в том числе русскоязычные Первый балтийский канал, Первый балтийский музыкальный канал, «Рен-ТВ балтик». 

Напомним, в Эстонии прекратил работу филиал российского агентства Sputnik. Его сотрудникам сначала заблокировали возможность получать зарплату, а потом стали угрожать уголовным преследованием.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика