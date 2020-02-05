Бастрыкин поручил взять на контроль ситуацию с жившей с телятами девочкой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК проверку информации СМИ о том, что в Приморском крае девочка жила в подсобке с животными.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что приморские следователи организовали проверку данных о живущей в подсобке с животными девочке.

Указывается, что Бастрыкин «поручил руководству территориального следственного органа дать всестороннюю оценку произошедшему в рамках проводимой проверки, установить все обстоятельства и причины, которые могли повлечь угрозу здоровью ребенка».

Также он поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Управление на транспорте (УТ) МВД по ДФО сообщило, что девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота – в подсобном помещении по соседству с козлятами и телятами.

По данным полиции, бабушка, являющаяся опекуном ребенка, пояснила, что сильно загружена на работе, потому ей удобнее постоянно проживать с маленькой внучкой на ферме, чем в доме на территории села.

Ребенка изъяли и направили в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.

После замминистра образования региона Наталья Василянская сообщила, что девочку вернули бабушке, передает РИА «Новости».

Ранее в Москве избивший пасынка мужчина признался в насилии над детьми.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет