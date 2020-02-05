Брэд Питт, подвинься: Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной на планете

Актер не возглавил знаменитый рейтинг журнала People или другого известного издания — Роберта Паттинсона «выбрала» сама наука. А точнее — специальная программа по физиогномике, которая оценивает внешность по золотому сечению, соотношению сторон, взятому за канон еще во времена Ренессанса и открытому итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Именно согласно этим мерилам, черты лица актера оказались близки к совершенству на целых 92,15 процентов: причем самым идеальным оказался подбородок Роберта, которому до идеала не хватило каких-то 5 процентов. Проводил исследование знаменитый пластический хирург из лондонской косметологической клиники The Centre of Facial Cosmetic Surgery Джулиан Де Силва: благодаря своему приложению чудо-доктор и проверяет голливудских знаменитостей.

Когда все черты его лица были оценены на физическую привлекательность, стало понятно, что Роберт Паттинсон — очевидный победитель. Он лидировал сразу в пяти категориях благодаря своей классической внешности и точеному подбородку. Единственное, что подвело его — губы: они довольно тонкие и плоские, — сообщил Де Силва.

Роберт ПаттинсонПочетного звания самого-самого удостоился не только Паттинсон. В спину Роберту дышит другой известный британец — звезда сериалов «Ведьмак» и «Тюдоры» Генри Кавилл, который приблизился к идеалу (особенно совершенными оказались губы актера) на 91, 64 процента. Признанные разнообразными рейтингами самыми красивыми и сексуальными актеры Брэдли Купер, Брэд Питт и Джордж Клуни заняли третье, четвертое и пятое места соответственно: они близки к картинке совершенного мужчины примерно на 90 процентов.

Генри Кавилл Брэдли Купер Джордж Клуни

Впрочем, отчаиваться им определенно не стоит. Вот что, к примеру, говорит про Питта доктор Де Силва:

Брэд потрясающе стареет. То, что он оказался третьим в таком списке в 56 лет, говорит о его практически вечной красоте. У него самые высокие показатели по расположение глаз, но он проигрывает из-за формы носа.

Брэд Питт

Остальные места в рейтинге самых красивых знаменитых мужчин распределись так: 6) Хью Джекман, 7) Дэвид Бекхэм, 8) Идрис Эльба, 9) Канье Уэст, 10) Райан Гослинг. К слову, это не первый раз, когда Джулиан Де Силва и его суперпрограмма пускаются в изучение известных всему миру лиц. В октябре 2019 года его приложение по физиогномике уже нашло — в пару к Паттинсону — самую красивую в мире знаменитость среди женщин. И это модель Белла Хадид. Еще раньше он искал идеал среди британских монархов — и ожидаемо провозгласил совершенством Меган Маркл. Помимо любимчиков в списках Де Силвы попадаются и аутсайдеры: так, еще в 2018 году он провозгласил Дэниела Крейга самым некрасивым Джеймсом Бондом в истории. Этот обидный факт, впрочем, не помешал актеру вернуться к этой роли еще несколько раз после такого некомплиментарного звания. Кстати, такие детали биографии как хирургические вмешательства во внешность звезд Де Силва не учитывает — а возможно, стоило бы.

Белла Хадид

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